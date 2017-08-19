ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 05:38:18م
الرئيس الصماد يستقبل فرسان المنتخب الوطني لإلتقاد الأوتاد
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، فرسان المنتخب الوطني لإلتقاط الأوتاد الذي توج بذهبيات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم وال
زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
غدا بصنعاء إنطلاق بطولة النخبة للتايكواندو
تنطلق غدا بصالة الرواد بنادي الأهلي بصنعاء منافسات بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، ينظمها الإتحاد العام للعبة .
آخر الأخبار:
وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
الصين تعلن عن مشروع سكة حديدية مع تايلاند بطول 253 كيلومتراً
فرح يخوض سباقه الأخير في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى
نساء اليمن بالحديدة يختتم برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الاحتفال باليوم العالمي للعمل الانساني بصنعاء
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

نظم المنتدى الإنساني اليمني اليوم بمركز النور للمكفوفين بالعاصمة صنعاء حفلا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني تحت شعار"لست هدفا" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية .

وفي الحفل أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد إلى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية بحق المدنيين واليمن ارضا وانسانا التي يرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .. مشيده بصمود وثبات الشعب في مواجهة العدوان رغم كل الجرائم والمعاناة والألم الذي يمر بها لأكثر من عامين وأربعة أشهر.

ودعت الوزيره السيد كافة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود والاهتمام بالعمل الانساني والاغاثي ومراعاة كل الجوانب الانسانية المختلفة في العاصمة ومختلف المحافظات الأخرى.

وأكدت أهمية خروج هذه الفعالية بوثيقة تتضمن المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار وعدم الزج بالمدنيين في الحرب واستهدافهم بشكل من الاشكال.

فيما أوضح رئيس المنتدى الأنساني اليمني هلال البحري ان الهدف من إقامة الفعالية في مركز النور للمكفوفين بصنعاء الذي تم استهدافه من قبل قوى تحالف العدوان’ هو ايصال رسالة و صورة واضحة لقوى التحالف أنه ليس هدفاً عسكريا وغيرها من الاستهدافات التي طالت المدنيين والأحياء السكنية وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء .

وأشار البحري الى أن المنتدى والمنظمات المحلية سيطلق هشتاج خاص بعنوان " لست هدفاً " لإيصال رسالة قوية للعالم وتؤكد على ضرورة الالتزام واحترام وتطبيق المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي تجرم استهداف المدنيين.. لافتا إلى انه سيتم نشر كافة الأماكن والأحياء المدنية والسكانية والمراكز والمنازل والمنشئات وغيرها من المناطق المدنية التي استهدفها طيران العدوان .

من جانبه أكد مدير مركز النور للمكفوفين حسن اسماعيل أن استهداف دار المكفوفين من قبل العدوان الغاشم يثبت قطعا أن هذه الحرب غير أخلاقية ولا تلتزم بمبادئ الحروب ولا تحترم المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية .. مشيرا إلى أن رسالة المكفوفين للعالم هيا المطالبة بإيقاف العدوان الغاشم والحصار.

تخلل الفعالية بحضور المدير التنفيذي لصندوق المعاقين محمد الديلمي وعدد من ممثلي المنظمات المحلية والمجتمع المدني عرض فيلم وثائقي للمنتدى الإنساني يوضح فيه الوضع الانساني الصعب في اليمن في مختلف المجالات وكذا فيلم عن القانون الدولي.

وعلى هامش الفعالية نظمت وقفه احتجاجيه للمنظمات المحلية والمجتمع المدني في ساحة مركز النور للمكفوفين تحت شعار "لست هدفا".

وناشدت المنظمات المحلية في بيان صادر عن الوقفة جميع شركاء العمل الانساني والداعمين والمانحين ومن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالأعمال الانسانية إلى ضرورة تكثيف جهود الدعم والإغاثة في اليمن وفق الاولويات الإنسانية وطبقا للمسوحات والدراسات الميدانية .

كما طالب البيان بزيادة الدعم وحجم التمويل للمشاريع الإنسانية سيما المتعلقة بمجال الصحة والغذاء والإيواء التي ترتب عليها مضاعفة معاناة الناس خلال العامين الماضين.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
نساء اليمن بالحديدة يختتم برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر
ورشة تعريفية بمشروع تقديم المساعدات المنقذة للحياة بصنعاء
دورة حول الاكتشاف المبكر لسوء التغذية بمديرية ولدربيع بالبيضاء
اختتام برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر بالحديدة
وقفة إحتجاجية بمدينة حجة تندد بإستمرار العدوان
توزيع 2700 سلة غذائية للأسر النازحة بأربع مديريات بالمحويت
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
تدشين الحملة الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا بمحافظة البيضاء
مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقته بنجران وجيزان
العدوان السعودي على اليمن
وقفة إحتجاجية لإستهداف العدوان القيادات التربوية بعمران
[19/أغسطس/2017]
وقفة إحتجاجية بمدينة حجة تندد بإستمرار العدوان
[19/أغسطس/2017]
الرئيس الصماد يستقبل فرسان المنتخب الوطني لإلتقاد الأوتاد
[19/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على تعز
[19/أغسطس/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يستهدفون منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[19/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by