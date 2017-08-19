محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتفال باليوم العالمي للعمل الانساني بصنعاء صنعاء - سبأ :

نظم المنتدى الإنساني اليمني اليوم بمركز النور للمكفوفين بالعاصمة صنعاء حفلا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني تحت شعار"لست هدفا" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية .



وفي الحفل أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد إلى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية بحق المدنيين واليمن ارضا وانسانا التي يرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .. مشيده بصمود وثبات الشعب في مواجهة العدوان رغم كل الجرائم والمعاناة والألم الذي يمر بها لأكثر من عامين وأربعة أشهر.



ودعت الوزيره السيد كافة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود والاهتمام بالعمل الانساني والاغاثي ومراعاة كل الجوانب الانسانية المختلفة في العاصمة ومختلف المحافظات الأخرى.



وأكدت أهمية خروج هذه الفعالية بوثيقة تتضمن المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار وعدم الزج بالمدنيين في الحرب واستهدافهم بشكل من الاشكال.



فيما أوضح رئيس المنتدى الأنساني اليمني هلال البحري ان الهدف من إقامة الفعالية في مركز النور للمكفوفين بصنعاء الذي تم استهدافه من قبل قوى تحالف العدوان’ هو ايصال رسالة و صورة واضحة لقوى التحالف أنه ليس هدفاً عسكريا وغيرها من الاستهدافات التي طالت المدنيين والأحياء السكنية وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المواطنين الأبرياء .



وأشار البحري الى أن المنتدى والمنظمات المحلية سيطلق هشتاج خاص بعنوان " لست هدفاً " لإيصال رسالة قوية للعالم وتؤكد على ضرورة الالتزام واحترام وتطبيق المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي تجرم استهداف المدنيين.. لافتا إلى انه سيتم نشر كافة الأماكن والأحياء المدنية والسكانية والمراكز والمنازل والمنشئات وغيرها من المناطق المدنية التي استهدفها طيران العدوان .



من جانبه أكد مدير مركز النور للمكفوفين حسن اسماعيل أن استهداف دار المكفوفين من قبل العدوان الغاشم يثبت قطعا أن هذه الحرب غير أخلاقية ولا تلتزم بمبادئ الحروب ولا تحترم المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية .. مشيرا إلى أن رسالة المكفوفين للعالم هيا المطالبة بإيقاف العدوان الغاشم والحصار.



تخلل الفعالية بحضور المدير التنفيذي لصندوق المعاقين محمد الديلمي وعدد من ممثلي المنظمات المحلية والمجتمع المدني عرض فيلم وثائقي للمنتدى الإنساني يوضح فيه الوضع الانساني الصعب في اليمن في مختلف المجالات وكذا فيلم عن القانون الدولي.



وعلى هامش الفعالية نظمت وقفه احتجاجيه للمنظمات المحلية والمجتمع المدني في ساحة مركز النور للمكفوفين تحت شعار "لست هدفا".



وناشدت المنظمات المحلية في بيان صادر عن الوقفة جميع شركاء العمل الانساني والداعمين والمانحين ومن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالأعمال الانسانية إلى ضرورة تكثيف جهود الدعم والإغاثة في اليمن وفق الاولويات الإنسانية وطبقا للمسوحات والدراسات الميدانية .



كما طالب البيان بزيادة الدعم وحجم التمويل للمشاريع الإنسانية سيما المتعلقة بمجال الصحة والغذاء والإيواء التي ترتب عليها مضاعفة معاناة الناس خلال العامين الماضين.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ