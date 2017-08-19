محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمدينة حجة تندد بإستمرار العدوان حجة - سبأ :

نظم أبناء مدينة حجة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي تحت شعار " ثبات وإنتصار ".



وأكد المشاركون في الوقفة بحضور عدد من قيادات المحافظات والشخصيات الإجتماعية والوجهاء والأعيان، إستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل الدعم لمواجهة العدوان وصد الغزاة والطغاة والمحتلين.



واستنكروا الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية من قبل العدوان السعودي الأمريكي .. مشيرين إلى أن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة وأن اليمنيين قادرين على حماية أرضهم والدفاع عن عرضهم مهما بلغت التضحيات.



وأشاد المشاركون في الوقفة بالملاحم البطولية والإنتصارات الأسطورية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره، وصمودهم وكسرهم لزحوفات العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات .

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ