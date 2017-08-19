عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الولايات المتحدة تعلن عن مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية في 21 الجاري واشنطن – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت عن بدء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية في الـ 21 من أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته.



وذكر البنتاغون في بيان له أن نحو 17 ألف و500 عسكري أمريكي سيشاركون في مناورات (يو.إف.جي) علاوة على جنود من أستراليا وكندا وكولومبيا والدنمارك ونيوزيلندا وهولندا وبريطانيا.



وقال البيان ان "مناورات (يو.إف.جي) هي تدريبات دفاعية عسكرية بمحاكاة الكمبيوتر وتهدف لتعزيز الاستعداد وحماية المنطقة، وكذلك الحفاظ على الاستقرار بشبه الجزيرة الكورية".



ويأتي الاعلان عن المناورة بعدما اجرت قاذفتين أمريكيتين أسرع من الصوت مناورات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية مطلع الشهر الجاري، في استعراض للعضلات عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ