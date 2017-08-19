[19/أغسطس/2017]
المحويت - سبأ :
وزعت وزعت جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع المحويت بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2700سلة غذائية للاسر النازحة والأشد ضررا من الحرب في (الخبت - مدينة المحويت - الرجم -الطويلة).
تضمنت السلال الغذائية الدقيق والسكر والأرز والملح والعدس وحقيبة مواد نظافة .
وأوضح رئيس جمعية الاحمر اليمني بالمحويت مرشد العليي اهمية السلال الغذائية في التخفيف من معاناة جزء من الاسر النازحة والأشد تضررا من الحرب في المديريات المستهدفة.. مشيدا بدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دعم الاسر النازحة والأكثر احتياجا
ولفت إلى أن صرف السلال الغذائية تم من خلال فريق ميداني من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر اليمني فرع المحويت بالتنسيق مع السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لدعم النازحين بالمحافظة
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