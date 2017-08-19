وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم القائم بأعمال الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى اليمن تشاربز لينش.
جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية فيما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة والنازحين داخليا.
وفي اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية ومكتب المفوضية في كافة قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية وتعزيز وتوسيع مهام المفوضية في ملف النازحين داخلياً ورفع مستوى أداء المفوضية في هذا الجانب خاصة في ظل ظروف العدوان والحصار الشامل على اليمن وما نجم عنه من تفاقم الوضع الإنساني للمواطنين.
وجدد الوزير شرف التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التي تضمن نجاح عمل مكتب المفوضية وجميع المنظمات والبرامج الإنسانية الفاعلة بما يخدم المواطن وفقاً للنظم واللوائح المنظمة لعمل هذه المكاتب والبرامج في الجمهورية اليمنية.
سبـأ