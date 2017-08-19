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  رياضة
منتخب الناشئين يبدأ إعداداً مكثف إستعداداً لتصفيات كأس آسيا
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

بدأ المنتخب الوطني لناشئين كرة القدم مرحلة الإعداد المكثف لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا للمنتخبات تحت 16 عاما والتي تجرى خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم.

ويخوض منتخب الناشئين حالياً معسكراً داخلياً في العاصمة صنعاء تحت إشراف مدير الجهاز الفني للمنتخب، المدرب السوري محمد ختام، إستعداداً للمشاركة في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات، الإمارات، بنجلاديش، وقطر مستضيف مباريات المجموعة خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم.

ويكثف الجهاز الفني جهوده من أجل إعداد منتخب الناشئين في الوقت المناسب وخاصة مع ضيق فترة الإعداد حيث لم يتبق على إنطلاق التصفيات سوى شهر فقط.

وكان المنتخب الوطني للناشئين بدأ معسكرا داخليا بالعاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين وواجهته مشكلة تجاوز عدد كبير من اللاعبين للسن المحدد بعد أن تم إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بتحديد الأعمار، ليلجأ الجهاز الفني الأسبوع الماضي لإستدعاء لاعبين آخرين تحت السن القانونية من مختلف المحافظات واستقر أمس على 40 لاعباً مثلوا التشكيلة قبل النهائية.

سبـأ
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