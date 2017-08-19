عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشار ترامب لشؤون ضبط اسواق المال يترك منصبه واشنطن - سبأ :

قررالملياردير الأميركي كارل آيكان، الانسحاب من منصبه مستشارا لدونالد ترمب لشؤون ضبط أسواق المال.

ويعد آيكان 81 عاما من أشهر خبراء المال في وول ستريت، وعين في شهر يناير "مستشارا خاصا" لدى ترمب لشؤون الضوابط المالية، وكلف مهمة "التخلص من الضوابط التي تلغي الوظائف وتبطئ النمو الاقتصادي".

وبرر آيكان، في رسالة وجهها إلى ترمب ونشرها على موقعه، انسحابه بعدم رغبته بالتأثير على عمل نيومي راو "مديرة لشؤون الضبط المالي" التي عينت في يوليو.

وانتقد الديمقراطيون تعيين آيكان، لاشتباههم في دفعه ملفات له فيها مصلحة مالية مباشرة على غرار الضوابط البيئية المفروضة على مصافي النفط.

واندلع جدل حاد في الولايات المتحدة إثر تصريحات أخيرة لترمب قلل فيها من مسؤولية مجموعات يمينية متطرفة عن أعمال العنف التي جرت في شارلوتسفيل (فرجينيا) نهاية الأسبوع الفائت.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ