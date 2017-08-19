[19/أغسطس/2017]
كابول – سبأ :
أحيت أفغانستان اليوم السبت عيدها الوطني باحتفالات هادئة وسط اجراءات امنية مشددة .
وشهدت العاصمة كابول انتشاراً أمنياً كثيفاً حيث أقام الرئيس أشرف غني مراسم خاصة لكبار مسئولي البلد.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول عبد البصير مجاهد في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية ان "جميع وحدات الشرطة على أعلى درجات الاستنفار ومنتشرة في جميع أنحاء المدينة".
واضاف "كذلك ضاعفنا عدد حواجز الشرطة في المنطقة الدبلوماسية وحولها"، وسط مخاوف من استغلال حركة طالبان هذه المناسبة لشن هجوم واسع النطاق".
ويحيي العيد الوطني في 19 اغسطس ذكرى توقيع معاهدة روالبيندي في 1919م التي منحت أفغانستان استقلالها الكامل عن بريطانيا، ولو أنها لم تخضع في أي وقت للامبراطورية البريطانية بعد ثلاث حروب دامية.
سبـأ