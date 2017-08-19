الصين تتعهد بتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

بكين - سبأ :

تعهدت الصين اليوم بمواصلة دعمها لمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني "رئيس الوزراء" لي كه تشيانغ، رئيس المنظمة الجديد، الدكتور تدروس أدهانوم جبريوسوس، الذي يقوم حاليا بأول زيارة له لبكين بعد تقلده لمهام منصبه، كأول مدير عام إفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد المسؤول الصيني أن "بكين" تولي اهتماما كبيرا للدور الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية في تنسيق شؤون الرعاية الصحة العالمية وتعزيز تطوير الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأفادت الانباء الرسمية الصينية بأن لي عبر كذلك عن حرص الحكومة الصينية على دعم عمل المنظمة بكل همة ونشاط واستعدادها لتعزيز التعاون معها في مجالات تشمل مبادرة "الحزام والطريق"، موضحا أن الصين ستسرع من إقامة نظام أساسي للرعاية الصحية بخصائص صينية يغطي جميع المواطنين بالريف والحضر.

معربا عن أمله في أن تواصل منظمة الصحة العالمية دعمها لإصلاحات الرعاية الصحية بالصين.

[19/أغسطس/2017]سبـأ