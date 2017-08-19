محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة بصنعاء حول دور القيادات الدينية الرسمية في مواجهة الكوليرا صنعاء - سبأ :

عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول دور القيادات الدينية الرسمية في مواجهة الكوليرا، نظمتها وزارة الأوقاف والإرشاد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.



استعرضت الورشة بمشاركة مدراء عموم مكاتب الأوقاف ومسئولي التوجيه والإرشاد من مختلف المحافظات، برنامج وزارة الأوقاف التوعوي والإرشاد حول الكوليرا مع القيادات الدينية الرسمية ومناقشة آلية العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذه.



وتطرقت الورشة إلى حجم الكوارث والمخاطر التي يسببها مرض الكوليرا، وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة لتنفيذ البرنامج التوعوي للوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتخاذ القرارات المناسبة .



وفي الورشة أشار وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي إلى أهمية الورشة في التعريف بالبرنامج التوعوي للوزارة وأهمية الدور الديني الملقى على عاتق قيادات الوزارة ومكاتبها للحفاظ على المجتمع وصحته وسلامته .



وأكد أهمية تعاون الجميع ومختلف الجهات من أجل مكافحة الكوليرا والحد من انتشاره .. لافتا إلى أن إستمرار العدوان والحصار كان له دور كبير في انتشار الوباء ومنع دخول الأدوية للمرضى.



فيما أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار وتفشي للأمراض والأوبئة .. مؤكدا أهمية التوعية بالنظافة الشخصية.



واستعرض ما قامت به وزارة المياه خلال الفترة الماضية من تعقيم وكلورة منظومات المياه في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.



حضر الورشة وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور عبدالسلام المداني ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح .

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ