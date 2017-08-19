محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يستقبل فرسان المنتخب الوطني لإلتقاد الأوتاد صنعاء - سبأ :

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ووزير الشباب والرياضة حسن زيد، فرسان المنتخب الوطني لإلتقاط الأوتاد الذي توج بذهبيات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت بسلطنة عمان من الثامن حتى 12 أغسطس الجاري.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الفخر والإعتزاز باللقاء بفرسان منتخب إلتقاط الأوتاد وقيادة وزارة الشباب والرياضة وما يمثله حصد الشباب ورجال اليمن من أعلى المراتب في مختلف المواقع والجبهات من ميادين المواجهة العسكرية خلال هذه المرحلة وصولا إلى الميادين الرياضية الإقليمية والدولية من معاني وقيم وبما يؤكد عزيمة وإرادة هذا الشعب الذي أراد أعدائه أن يكسروا إرادته .



وقال " إنه بفضل جهود أبناء الشعب اليمني كما هي جهود وزارة الشباب والرياضة في هذا الجانب، بقي اليمن شامخا وحاضرا في كل المواقع ".



وأشاد بدور شباب اليمن الذي يعرف مسئوليته ودوره في رفع رأس اليمن عاليا في كافة المحافل والمناسبات .. منوها بالمعاناة التي يتحملها الشباب كما هي معاناة منتخب الفروسية من أجل الوصول إلى تصفيات بطولة إلتقاط الأوتاد وتجاوز عقبات الحصار .



وذكًر بتجربة المنتخب الوطني الذي اضطر في بداية العدوان إلى المغادرة على ظهر سفينة شحن تجارية من ميناء المخا إلى جيبوتي ليتمكن من الوصول تصفيات كأسي آسيا والعالم التي كانت مقامة حينها في قطر.



وأضاف " هذه الروح القوية والمتماسكة لشباب اليمن هي عنوان اليمن الدائم ومسيرة البناء والتطوير وبناء القدرات لأبنائنا وبناتنا ليكونوا في مقدمة الصفوف التي يجب أن يكون الشباب في مقدمتها لما عرف به من الذكاء وقوة العزيمة والإرادة التي تجلت في صد العدوان والصمود أمام أعتى هجمة عسكرية وإقتصادية وسياسية على دولة في تاريخ الإنسانية ".



وتابع " بصبر وتضحيات رجال اليمن ونسائه وشبابه استطعنا تجاوز هذه الأوضاع الصعبة التي كان يمكن لولا هذا الصمود والعزيمة والإرادة أن يحدث ما لا يمكن لأحد وصفه من الإنتهاكات والجرائم والذبح والسحل كما يحصل في بعض المناطق الجنوبية التي وصلت أمس حد تفجير منزل الفار هادي في مسقط رأسه في أبين كما فجرت بيوته في عدن وبيت محافظ عدن وبما يشي بما كان مخططا لليمن بأكمله على أيدي من لم يستطيعوا السيطرة حتى على أماكن سكنهم، فكيف كانوا سيستطيعون بسط الإستقرار وأن يتيحوا لهذا الشعب أن يبدع وأن يتقدم ؟".



وجدد رئيس المجلس السياسي الأعلى الشكر والتقدير للشباب الذين يمثلون اليمن خير تمثيل في كل المحافل .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المحافل المستقبلية بعد أن تكون الظروف قد تحسنت وظروف الأداء صارت أجود وتحقق لهم الطموح الذين يسعون إلى الوصول إليه.



فيما عبر وزير الشباب والرياضة عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه على إستقبال المنتخب ومتابعتهما الدائمة لأنشطته وتدريباته.



وأشار إلى ما تمثله هذه المناسبة من تأكيد أن شباب اليمن يتقن الجهاد في مختلف الجبهات بما فيها الجبهة الرياضية لرفع اليمن عاليا في المحافل الدولية وكسر الحصار المفروض على الشعب اليمني.. مشيدا بما قدمه الشباب في ميدان الفروسية وخاصة في تصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد والجهود التي بذلها مدرب المنتخب الدكتور محمد شذان وعناصره وقيادة الوزارة التي حرصت على المشاركة في هذه الفعالية وتحقيق المراتب المتقدمة.



وأشار الوزير زيد إلى الإنجازات الأخرى التي يسجلها رياضيو اليمن في مختلف الألعاب الرياضية وما يحصدونه من مراكز رغم قسوة الظروف التي فرضها العدوان والحصار السعودي الأمريكي على اليمن والذي دخل عامه الثالث وحرمت الرياضة اليمنية من الكثير من المشاركات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.



وأكد أن الوزارة وكوادرها برعاية المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ستعمل على أن يحوز المنتخب كامل الرعاية للوصول إلى نهائيات كأس العالم مع بقية الفرق الرياضية اليمنية التي تضم كثير من المبدعين والقدرات الفذة .



عقب ذلك كرم رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه المنتخب ومدربه بدرعي الوزارة.



وكان وزير الشباب والرياضة وقيادة الوزارة قد كرما رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائبه بمنحهما درعي الفروسية ، كما أهدى نائب رئيس إتحاد الفروسية والهجن المهندس ياسر نصار درع الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد لرئيس المجلس السياسي الأعلى .



وتسلم أعضاء المنتخب من رئيس المجلس السياسي ونائبه ووزير الشباب والرياضة في الحفل الشهادات التقديرية وجوائز تشجيعية على ما حققوه من إنجاز رياضي في ظل الظروف الراهنة.



حضر حفل الإستقبال والتكريم أمين سر المجلس السياسي الأعلى ياسر الحوري، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ