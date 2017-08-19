[19/أغسطس/2017]
موسكو - سبأ :
أصيب ثمانية أشخاص جراء عملية طعن وقعت اليوم وسط مدينة سورغوت شرق روسيا، فيماتمكنت الشرطة من قتل المهاجم .
وقال المكتب المحلي للجنة إنفاذ القانون بمدينة سورجوت الروسية في بيان أن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح بعد أن طعنهم مهاجم في المدينة الواقعة في سيبيريا.
واضاف المكتب "ظل رجل يتحرك في الشوارع الرئيسية ويطعن أناسا". وأضاف أن الشرطة قتلت المهاجم.
وصرحت المتحدثة باسم اللجنة بأن اللجنة تحقق في الواقعة على اعتبار أنها شروع في القتل، مضيفة أنها لن تعلق على ما إذا كان الحادث له صلة بالإرهاب.
سبـأ