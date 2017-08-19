عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان تطلق قمرا صناعيا لتحديد المواقع الجغرافية طوكيو - سبأ :

أطلقت اليابان اليوم صاروخ (إتش-2إيه) يحمل قمرا صناعيا لتحديد المواقع الجغرافية إلى مداره بعد تأجيل دام أسبوعا.



وقال الوزير المسؤول عن سياسة الفضاء ماساجي ماتسوياما في بيان "مع نجاح القمر الصناعي الثالث اقتربنا خطوة أخرى تجاه تلقي إشارات من أربعة أقمار صناعية في المستقبل".



وتعتزم اليابان إطلاق قمر صناعي رابع لتحديد المواقع بنهاية العام على أن تبدأ في تقديم معلومات دقيقة عن المواقع الجغرافية بحلول أبريل المقبل.



وكان مسؤول حكومي قال من قبل إن اليابان تعتزم زيادة عدد أقمار تحديد المواقع إلى سبعة بحلول عام 2023 ليصبح نظامها قادرا على العمل بشكل مستقل حتى



إذا أصبح نظام جي.بي.إس الأمريكي غير متاح لأي سبب.



والقمر الصناعي من إنتاج شركة ميتسوبيشي إلكتريك وأطلقته شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة إلى مداره.



وإطلاق اليابان للقمر الصناعي الثالث لتحديد المواقع جزء من خطتها لإرساء نسختها الخاصة من نظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي (جي.بي.إس) بهدف تقديم



معلومات عن الأماكن لاستخدامها في قيادة السيارات آليا وربما في مجال الأمن القومي.



وكانت الحكومة أرجأت إطلاق القمر الصناعي قبل أسبوع بسبب خلل فني.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ