عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اسبانيا تبقي مستوى التأهب الأمني عند المستوى الرابع مدريد - سبأ:



اعلنت سلطات الامن الإسبانية اليوم إنها ستبقي على مستوى التأهب الأمني عند المستوى الرابع وهو ما يقل درجة



عن أعلى مستوى الذي يشير إلى أن هناك هجوما وشيكا وذلك بعد هجومين أسقطا قتلى في منطقة قطالونيا بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي.



وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو ثويدو في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستعزز الأمن في المناطق المزدحمة والسياحية بعد أن دهست سيارة فان أشخاصا في برشلونة



الخميس مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم الكثير من السياح.



ولقي شخص آخر حتفه بعد هجوم منفصل في بلدة كامبريلس حيث قتلت الشرطة بالرصاص خمسة مشتبها بهم.



وقال الوزير الاسباني "سنعيد توجيه جهودنا وسنسخرها لكل مكان أو منطقة تحتاج إلى حماية خاصة".



وأضاف أن السلطات الإسبانية تعتبر أن الخلية التي تقف وراء الهجمات جرى تفكيكها تماما.

سبـأ [19/أغسطس/2017]سبـأ