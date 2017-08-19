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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 04:55:16م
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  عربي ودولي
اسبانيا تبقي مستوى التأهب الأمني عند المستوى الرابع
[19/أغسطس/2017]
مدريد - سبأ:

اعلنت سلطات الامن الإسبانية اليوم إنها ستبقي على مستوى التأهب الأمني عند المستوى الرابع وهو ما يقل درجة

عن أعلى مستوى الذي يشير إلى أن هناك هجوما وشيكا وذلك بعد هجومين أسقطا قتلى في منطقة قطالونيا بشمال شرق البلاد الأسبوع الماضي.

وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو ثويدو في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستعزز الأمن في المناطق المزدحمة والسياحية بعد أن دهست سيارة فان أشخاصا في برشلونة

الخميس مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم الكثير من السياح.

ولقي شخص آخر حتفه بعد هجوم منفصل في بلدة كامبريلس حيث قتلت الشرطة بالرصاص خمسة مشتبها بهم.

وقال الوزير الاسباني "سنعيد توجيه جهودنا وسنسخرها لكل مكان أو منطقة تحتاج إلى حماية خاصة".

وأضاف أن السلطات الإسبانية تعتبر أن الخلية التي تقف وراء الهجمات جرى تفكيكها تماما.

سبـأ
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