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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 04:07:31م
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برنامج تدريب في مجال الفنون الإذاعية وتقديم البرامج والنشرات
[19/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

يتلقى 40 متدربا ومتدربة من إذاعة صنعاء البرنامج العام وعدد من الإذاعات المحلية وطلاب من كلية الأعلام بجامعة صنعاء، معارف في البرنامج التدريبي الشامل في الفنون الإذاعية، الكتابة وتقديم البرامج وإنتاج نشرات الأخبار الإذاعية.

يتضمن البرنامج الذي بدأ الأربعاء الماضي بمعهد التدريب والتأهيل الإعلامي بصنعاء بتمويل من صندوق تنمية المهارات، تدريب نظري وعملي في كتابة النصوص الإذاعية حول أسس التخطيط البرامجي وأساليب الكتابة للقوالب الإذاعية مختلفة وكتابة نصوص وسيناريوهات برامج الحوار الإذاعي المباشر.

فيما يتلقى مقدمي البرامج الإذاعية المشاركين في البرنامج، تدريب في مجال أساسيات التقديم والإلقاء ومهارات لغوية وطرق التحكم بطبقات الصوت وقواعد التقطيع والتلوين والوقفات بما يتناسب مع نوعية البرامج المقدمة في الإذاعة.

ويتضمن التدريب النظري والعملي لمنتجي الأخبار الذي ينفذ عقب إجازة عيد الأضحى ضمن البرنامج التدريبي الشامل، تدريبات في مجال تقنيات كتابة الأخبار والتقارير الإذاعية والتغطيات الإخبارية.

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