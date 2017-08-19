غدا تدشين صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان بأمانة العاصمة [19/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تدشن بأمانة العاصمة يوم غد الأحد عملية صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بمديريات الأمانة العشر للستة الأشهر الأولى من العام الجاري، بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع السلطة المحلية بصنعاء.



وبهذا الخصوص ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان ، الترتيبات النهائية والمناسبة لصرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي بكافة مديريات الامانة بما يضمن ايصالها للمستفيدين.



واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ورئيس لجنة الخدمات عادل العقاري ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية المعنية وصندوق الرعاية الاجتماعية بالامانة.. خطة العمل وآلية صرف التحويلات النقدية التي ستدشن يوم غد الأحد بصنعاء.



وأشاد أمين محلي العاصمة بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية الأخرى وإسهاماتها في التخفيف من معاناة المواطنين والأسر الفقيرة والمتضررة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها جراء استمرار العدوان والحصار لأكثر من عامين وأربعة أشهر .



ودعا جمعان جميع مدراء المديريات والمكاتب المعنية إلى التعاون مع لجان الصرف وتسهيل عملها وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها بما يسهم في نجاح عملية الصرف واستلام كافة الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي..مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ مهام وعمل المنظمات في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية.



ودعا أمين محلي العاصمة المنظمات الدولية إلى زيادة المساعدات الإنسانية بما يتواءم مع العدد الفعلي للحالات المحتاجة للمعونات في أمانة العاصمة التي تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين نازح وذلك كمساندة حقيقية لجهود السلطة المحلية في استمرار تقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة.



فيما أوضح مدير مكتب التخطيط بأمانة العاصمة عبدالله السنحاني أن عدد الحالات المستفيدة من التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي في أمانة العاصمة يبلغ نحو 78 ألف و511 حالة طبقا لكشوفات عام 2014.



وأكد أن عملية صرف التحويلات النقدية للمستفيدين للربعين الأول والثاني من عام 2017 ستتم من خلال بنك الأمل وفروعه في صنعاء.. مشيرا إلى أنه سيتم تسليم التحويلات يدا بيد للمستفيد ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو العائلية وجواز السفر وبطاقة الضمان الاجتماعي.



ولفت إلى أنه تم إنشاء لجنة لتلقي التظلمات والشكاوي من قبل الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

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