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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 03:01:54م
الهيئة العامة للطيران: مطار صنعاء مازال يعمل بنفس طاقمه الرسمي منذ 2013م ويدار من قبل موظفين فنيين مؤهلين
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد أن مطار صنعاء الدولي مازال يعمل بطاقمه الرسمي منذ 2013م ويُدار من قبل موظفين فنيين مؤهلين.
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  محلي
الهيئة العامة للطيران: مطار صنعاء مازال يعمل بنفس طاقمه الرسمي منذ 2013م ويدار من قبل موظفين فنيين مؤهلين
[19/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
   أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد أن مطار صنعاء الدولي مازال يعمل بطاقمه الرسمي منذ 2013م ويُدار من قبل موظفين فنيين مؤهلين.

 واستغربت الهيئة من التصريحات  الأخيرة المتعلقة بإدارة المطار من قبل موظفين غير رسميين، ونفت ذلك جملة وتفصيلا.
 
   وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور مازن أحمد غانم لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ أن المطار يعمل وفقاً لشروط ومعايير المنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو) والتي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم  المتحدة.

   كما أكد الدكتور مازن جهوزية المطار من كافة النواحي الفنية والأمنية والسلامة لاستقبال الرحلات في أي وقت.

     وقال" إن الهيئة العامة للطيران المدني  والأرصاد تطالب مجدداً الامم المتحدة باتخاذ قرار دولي يلزم دول التحالف بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنيه لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى وعودة العالقين".
سبأ
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