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فيديو يظهر شرطيا أمريكيا يضرب رجلا من أصول إفريقية يثير موجة استنكار جديدة ضد الشرطة
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فيديو يظهر شرطيا أمريكيا يضرب رجلا من أصول إفريقية يثير موجة استنكار جديدة ضد الشرطة
[19/أغسطس/2017]
واشنطن - سبأ:
أثار فيديو جديد يظهر شرطيا أمريكيا في ولاية أوهايو يضرب رجلا من أصول إفريقية موجة استنكار ضد عنف الشرطة الأمريكية واستخدامها القوة المفرطة ضد الأميركيين الأفارقة.

وقام أحد المارة الذين كانوا في مكان الحادث بمدينة يوكليد بتصويره ونشره على شبكة الأنترنت حيث حظي بمتابعة كبيرة دفعت المسؤولين في ولاية أوهايو إلى فتح تحقيق في استخدام شرطة الولاية للعنف خلال عملية اعتقال المواطن ريتشارد هوبارد البالغ من العمر 25 عاما.

وزعمت الشرطة في تقرير أولي أن هوبارد قاوم محاولة اعتقاله ولكنه يبدو في الفيديو وهو يتعارك مع عناصر الشرطة دون أن يبدي مقاومة عنيفة.

وقالت كيرستين غايل رئيسة بلدية يوكليد في بيان: ” أن العنف واستخدام القوة في أي وضع أمر يبعث على القلق ومن الصعب مشاهدته” فيما اعتبر بينيت غاس رئيس مكتب نقابة الحريات المدنية الأميركية في أوهايو أن الوحشية في الفيديو روعت الأمريكيين معتبرا أن ما حصل يشير إلى نهج مقلق للاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة.

وشهدت الولايات الأمريكية عشرات الحوادث الخطيرة المشابهة التي التقطتها عدسات الكاميرات وتظهر استخدام الشرطة للعنف ضد المواطنين من أصول أفريقية وهو ما أعقبته احتجاجات غاضبة في الشوارع بمدن عدة.

سبأ
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