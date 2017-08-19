[19/أغسطس/2017]
ميدي - سبأ:
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف واسع للغزاة السودانيين ومرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي وكبدوهم خسائر كبيرة.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة في كسر زحف قوى العدوان باتجاه شمال صحراء ميدي استمر منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم.
ولفت المصدر إلى أن زحف قوى العدوان تم بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع.
وأشار المصدر إلى أن قيادات سعودية أشرفت على الزحف شمال صحراء ميدي لرفع معنويات السودانيين والمرتزقة بعد رفضهم الأوامر وامتناعهم عن الزحف.
سبأ