محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان يستهدفون مواقع العدو السعودي مخلفين خسائر بشرية ومادية صنعاء - سبأ:

استهدف أبطال الجيش و اللجان الشعبية مواقع و تحصينات العدو السعودي مخلفين خسائر بشرية ومادية خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) مصرع الجنود السعوديين الملازم أول عبد الملك الشتوي ، محمد علي عمير مشيخي ، الرئيس رقباء علي بن سعيد الشدوي الغامدي بنيران الجيش و اللجان الشعبية في عسير.



كما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف رقابة الهنجر وفي قلل الشيباني بعدد من قذائف المدفعية و استهدف قصف مدفعي القوات السعودية في قيادة آل حماد ، فيما صد ابطال الجيش و اللجان زحفا للمرتزقة على اطراف جبل سبطل بالقرب من وادي الثعبان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



في نجران تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذورعين والقيادة بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية وتم اطلاق صلية الكاتيوشا على تجمعات اخرى في بالمنطقة نفسها ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم خلال عملية للجيش واللجان الشعبية على موقع الشبكة باتجاه منفذ الخضراء .



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال وموقع مثعن في جيزان وقصفت المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقع الكرس وسودانة وتم قنص جنديين سعوديين في موقع الدخان .



وأوضح المصدر مصرع تسعة من مرتزقة الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رائد و آخرين و أصيب العشرات منهم في عمليات نوعية للجيش واللجان وقصف صاروخي ومدفعي استهدفهم في ميدي وكان من بين القتلى كلا من الرائد عبد الرحيم طه ، ادم احمد حسين .



وفي محافظة تعز قتل وأصيب عدد من المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم شمال وغرب معسكر خالد بعدد من قذائف المدفعية كما تم استهداف تجمع أفراد آليات للمرتزقة شمال المعسكر بعدد من القذائف وإعطاب جرافة تابعة لهم وتفجير مدرعة عسكرية جنوب المعسكر ومصرع من كان على متنها .



كما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم في بير باشا و تم استهداف تجمعات لآخرين وآلياتهم شرق معسكر الإمام بمديرية ذباب ، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات أخرى بمديرية موزع .





ووفقا للمصدر تم قنص مرتزق في منطقة الأجردي بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتم كسر



زحف للمرتزقة وعناصر ما يسمى تنظيم القاعدة على سبلة بهران بقيفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة جنوب كهبوب



في لحج .



وذكر المصدر أن أربعة من المرتزقة لقوا مصرعهم في جبهة صرواح في مأرب .

سبأ [19/أغسطس/2017]سبأ