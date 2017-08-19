محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البورد العربي للاستشارات والتدريب يكرم صانعة الأمل معالي العسعوسي صنعاء ـ سبأ:

كرم البورد العربي للاستشارات والتدريب و التنمية البشرية صانعة الأمل معالي العسعوسي تقديراً لعطائها وجهودها الإنسانية في اليمن .



التكريم جاء ضمن فعاليات ملتقى البورد العربي الـ 12 للتحفيز التي أقيمت يوم الخميس بجامعة صنعاء بحضور نخبة من مدربي التنمية البشرية والشباب والمهتمين .



وقد عبرت معالي العسعوسي عن تقديرها لهذه اللفتة النبيلة من البورد العربي والقائمين عليه ، مشيرة إلى أهمية تحفيز الشباب على العطاء والمشاركة بشكل فاعل في تنمية مجتمعهم باعتبار العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي من أهم وسائل النهوض بالمجتمعات وتنمية قدرات أفراده .



وأوضحت ضرورة نشر ثقافة العمل القيادي لدى الشباب والدور المأمول منهم في بناء الأوطان كونهم من يصنع المستقبل ويرسم ملامحه .



واستعرضت العسعوسي مشاريع وبرامج العون المباشر في مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة وجهودها الإنسانية لتخفيف حدة الأوضاع وتلبية احتياجات الشعب اليمني في هذه الفترة التي يواجه فيها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم .



وأكدت أن الشعب اليمني وخاصة الشباب كان لهم دور كبير في نجاح المشاريع التي نفذتها في اليمن خلال الـ 10 سنوات .



رئيس البورد العربي الدكتور أحمد البدري أشاد بالجهود الإنسانية لصانعة الأمل مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر معالي العسعوسي وتضحيتها من أجل تلبية احتياجات أشقائها اليمنيين في الظروف الراهنة التي يعيشونها ، مثمناً دور شعب ودولة الكويت في دعم التنمية باليمن ومساعدة الشعب اليمني .



جدير بالذكر أن العسعوسي تعمل في مجال العمل الإنساني باليمن منذ (10) سنوات وتشغل منصب مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر منذ العام 2015م ، وأسهمت خلال مسيرتها الإنسانية في تنفيذ ( 22 ) مشروعاً مائياً و (30 ) حملة إغاثية و تسهيل إجراء (7000) عملية جراحية لمكافحة العمى كما وفرت ( 637 ) منحة دراسية للشباب وانشأت (300 ) مشروع صغير وتمكين (1000) أسرة منتجة من خلال تسويق منتجاتها الحرفية في الخارج

سبأ [19/أغسطس/2017]سبأ