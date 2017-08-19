[19/أغسطس/2017]
بغداد - سبأ:
دمر سلاح الجو العراقي اليوم ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.
وذكر مصدر أمني في الأنبار في تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقي واع أن قصفا جويا استهدف أوكار التنظيم المتطرف في القائم وأسفر عن تدمير ثلاثة منها بشكل كامل ومقتل عدد من إرهابييه.
يذكر أن القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية لتطهير المناطق العراقية من إرهابيي تنظيم “داعش” حيث حررت في العاشر من تموز الماضي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من الإرهابيين فيما تستعد حاليا لبدء عملية برية واسعة لتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من إرهابيي التنظيم.
سبأ