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آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 11:32:17ص
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  عربي ودولي
البيت الأبيض: ترامب يبحث خياراته بشأن استراتيجية جديدة لأفغانستان
[19/أغسطس/2017]
واشنطن - سبأ:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث خياراته بخصوص استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان وسيصدر إعلانا ” في الوقت المناسب “.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ” رويترز ” قبل اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي الذي عقد في كامب ديفيد: ” إن الخيارات المطروحة على ترامب تتراوح من انسحاب كامل من أفغانستان أو الحفاظ على الوضع الراهن لنحو 8400 جندي أو زيادة طفيفة أو خفض بسيط يركز على مكافحة الإرهاب”.

وكان الرئيس باراك أوباما السابق قرر تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 8400 جندي حيث يشكل الجيش الأمريكي الجزء الأكبر من 12 ألف عنصر تابع لحلف شمال الأطلسي.

سبأ
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