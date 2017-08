Louqman accuse les forces d'agression de cibler un navire libyen à Bab al-Mandab [19/أغسطس/2017]

SANA'A, 19 Aout (SABA)-Le porte-parole officiel des forces armées, le général de brigade Ghalib Luqman, a accusé l forces de l'Alliance de l'agression de cibler le navire pétrolier libyen dans la zone de Baba Al-Mandab provenait de l'Iran, afin d'obtenir un soutien internati

onal et cibler le port d'Al-Hodeidah et des côtes de l'Ouest du pays.



Lukman a indiqué dans sa déclaration faite à SABA, qu'il s'agit d'un crime commis contre le navire libyen, en confirmant la condamnation contre cette crime. ajoutant que l'ennemi a utilisé la même arme et la manière visant à détruire les capacités et les propriétés du Yémen, mais le ciblage du navire était dans le but de tromperie et accuser le Yémen d'un crime.



AM



SABA