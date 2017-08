O'Brien: On doit reprendre les vols à l'aéroport de Sanaa bientôt [19/أغسطس/2017]



NEW YORK , 19 Aout (SABA)- Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a mis en garde contre la menace de la famine menacant 17 millions personnes au Yémen, adressant à l'Arabie saoudite de mettre fin aux violations commises par la Coalition de l'agression saouidenne contre des civiles au Yemen.







"Le Yémen continue de témoigner de souffrances humaines à différents niveaux", a-t-il déclaré O'Brien au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'uns session tenue vendredi sur le Yémen.





Il a souligné qu'un quart du peuple yéménite est privé d'un revenu régulier et que les organisations des Nations Unies ont besoin de 2,3 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires.



AM





SABA