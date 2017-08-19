ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 19 - أغسطس - 2017 الساعة 11:32:17ص
العدوان السعودي ومرتزقته يستهدفون منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف مزارع ومنازل المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
غدا بصنعاء إنطلاق بطولة النخبة للتايكواندو
تنطلق غدا بصالة الرواد بنادي الأهلي بصنعاء منافسات بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، ينظمها الإتحاد العام للعبة .
آخر الأخبار:
البيت الأبيض: ترامب يبحث خياراته بشأن استراتيجية جديدة لأفغانستان
​إسبانيا:العثور على مادة متفجرة يستخدمها “داعش”
مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" في قصف جوي غرب العراق
بايرن ميونيخ يفتتح الدوري الألماني بفوز منطقي على ليفركوزن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
زاخاروفا: الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996
[19/أغسطس/2017]
موسكو - سبأ:
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تدخلت في انتخابات الرئاسة الروسية عام 1996 مشيرة إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وستعلن نتائجه بالتفصيل في وقت لاحق.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية أواخر العام الماضي “إن ذاكرة واشنطن فيها خلل فقد نسوا هناك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدخل كميات كبيرة من الأوراق النقدية بقيمة 500 مليون دولار إلى السفارة الأمريكية في موسكو في عام 1996”.

وأوضحت زاخاروفا أن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سلموا تلك الأموال إلى أشخاص محددين لتأمين الدعم المالي لمرشح معين اختارته واشنطن لمنصب الرئيس الروسي.

ولفتت زاخاروفا إلى أن تحقيقاً بهذا الشأن يجري حالياً وأن إعلان نتائجه سيرفق ببيان الأسماء والتفاصيل الأخرى.

وكانت الولايات المتحدة زعمت أن روسيا تدخلت في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني الماضي ورفضت موسكو مراراً كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن هذه المحاولات المزعومة مؤكدة أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
البيت الأبيض: ترامب يبحث خياراته بشأن استراتيجية جديدة لأفغانستان
​إسبانيا:العثور على مادة متفجرة يستخدمها “داعش”
مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" في قصف جوي غرب العراق
الجيش اللبناني يبدأ عملية عسكرية ضد داعش شمال شرق لبنان
مقتل أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات في سيراليون إلى 400 شخص
الشرطة الإسبانية : هجومي قطالونيا وبرشلونة خطط لهما منذ فترة
تعرض أشخاص للطعن في مدينة توركو جنوب غرب فنلندا
قوات الاحتلال تقمع مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
الصليب الأحمر: تضرر 16 مليون شخص جراء الفيضانات بجنوب آسيا
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي ومرتزقته يستهدفون منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات
[19/أغسطس/2017]
أوبراين : لابد من استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء عاجلاً
[18/أغسطس/2017]
ناطق الجيش يتهم قوى العدوان باستهداف سفينة ليبية في باب المندب
[18/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة وجيزان
[18/أغسطس/2017]
ضبط عدد من المرتزقة بذمار كانوا متجهين للقتال في صفوف العدوان بمأرب
[18/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by