محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي ومرتزقته يستهدفون منازل ومزارع المواطنين في عدة محافظات صنعاء - سبأ:

واصل العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف مزارع ومنازل المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مزارع آل السقاف بمنطقة الحزم في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب فيما استهدف المرتزقة بالقصف المدفعي مدرسة الأمل ومنازل المواطنين في المنطقة نفسها .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على وادي موزع في محافظة تعز ، و غارتين على منطقة الامارة بمديرية كتاف محافظة صعدة و أربع غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثماني غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة و ثلاث غارات على جبل العمود في الخوبة بجيزان .

سبأ [19/أغسطس/2017]سبأ