Meurtre d'un certain nombre de mercenaires au Sud de camp de Khaled [19/أغسطس/2017]

TAIZ, 19 Aout (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués au Sud de camp de Khaled au gouvernorat de Taiz.

Une source militaire a indiqué à SAB, que l'armée et des forces populaires ont ciblé utilisant un véhicule militaire au Sud de camp de Khaled, et son équipage a été tuée.



La source a ajouté que l'armée et des forces populaires ont détruit un bulldozer appartenant aux mercenaires au Nord de camp de Khaled.



AM



SABA