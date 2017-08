Taiz: Ciblage de rassemblements de mercenaires [19/أغسطس/2017]

TAIZ, 19 Aout (SABA)-La force de l'armée et des forces populaires a ciblé utilisant de l'artillerie de rassemblements des éléments et de vehicules de mercenaires à l'Est de camp de Khaled, faisant de pertes humaines et matérielles parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé deux raids cotnre la vallée de Mouza'a, faisant de pertes parmi les terres agricoles.



AM



