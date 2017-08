Sept raids contre Saada et Jizan [19/أغسطس/2017]

SAADA, 19 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé sept raids contre les diverses zones de Saada et de Jizan.



Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancée quatre raids contre la zone d'Al-Malahidh, faisant de pertes parmi les biens de citoyens et leurs fermes.



La source a ajouté que l'aviation de l'ennemi a lancé trois raids contre le mont d'Al-Almoud dans la zone d'Al-Khoubah, qui se trouve dans la localité de Jizan.



SABA