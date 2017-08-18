عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش اللبناني يبدأ عملية عسكرية ضد داعش شمال شرق لبنان بيروت - سبأ:

أعلن الجيش اللبناني فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة في البقاع شمال شرق لبنان من إرهابيي تنظيم “داعش”.



وذكرت قناة /المنار/ أن الجيش اللبناني بدأ العملية بقصف مدفعي وصاروخي عنيف لمواقع “داعش” في الجرود تسانده طائرات حربية مروحية تنفذ عمليات قصف مكثف.



إلى ذلك وصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية ليشرف مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على سير عملية تحرير الجرود من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وكان الجيش اللبناني استهدف أمس الأول مواقع ومراكز إرهابيي تنظيم “داعش” في مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة.



من جانبها أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية في بيان اليوم بدء عملية “وإن عدتم عدنا” ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في القلمون الغربي.



وجاء في بيان للمقاومة أورده موقع قناة المنار أن مواقع ودفاعات التنظيم انهارت أمام تقدم المقاومة على ثلاثة محاور هي الشمالية والشرقية والجنوبية من ناحية الحدود السورية اللبنانية في القلمون الغربي.

سبأ [19/أغسطس/2017]سبأ