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أوبراين : لابد من استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء عاجلاً
[18/أغسطس/2017]
نيويورك - سبأ:

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة​​​ للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين من خطر المجاعة الحقيقة التي أصبحت تتهدد 17 مليون شخص في اليمن .. داعياً في نفس الوقت إلى وضع حد للانتهاكات التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية بحق المدنيين في اليمن وللقانون الإنساني الدولي.


وقال أوبران خلال إحاطته أمام ​مجلس الأمن​الدولي في الجلسة التي عقدها اليوم بشأن اليمن " إن اليمن ما زال يشهد معاناة إنسانية على مختلف الصعد".

وأوضح أن ربع الشعب اليمني بات محروما من دخل ثابت وأن المنظمات الأممية تحتاج إلى 2,3 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية.

وأفاد أن "خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حصلت فقط على 39 في المائة من التمويل المطلوب".

وأضاف المسئول الأممي " نحتاج إلى 2,3 مليار ​دولار​ لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن".

كما شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، على استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء .. لافتاً إلى أن الحصار المفروض على المطار من جانب التحالف حرم آلاف المرضى اليمنيين من السفر لتلقي العلاج.

وقال أوبراين "لابد من استئناف الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء عاجلاً" .. مشدداً على ضرورة رفع الحصار على المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام المدنيين.

كما طالب أوبراين بضرورة وضع حد للانتهاكات التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية بحق المدنيين في اليمن وكذا للقانون الإنساني الدولي ومساءلة كل شخص فيهم.

سبـأ
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