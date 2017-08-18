رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفية غدا بصنعاء إنطلاق بطولة النخبة للتايكواندو صنعاء - سبأ :

تنطلق غدا بصالة الرواد بنادي الأهلي بصنعاء منافسات بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، ينظمها الإتحاد العام للعبة .



يشارك في منافسات البطولة التي تستمر يومين لاعبي أندية أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة وحضرموت وإب وذمار، في أوزان " 45، 48، 54، 51، 58، 63كجم .



وأوضح أمين عام إتحاد التايكواندو خالد العراسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بطولة النخبة السادسة للرجال والثالثة للشباب تأتي ضمن خطة نشاط الإتحاد للموسم الرياضي للعام الجاري .. لافتا إلى إستعدادات الإتحاد للتحضير لمنافسات البطولة خاصة وأنها تحظى بمشاركة واسعة تعد الأولى منذ أكثر من عامين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى أن الإتحاد استكمل الترتيبات لإقامة البطولة .. مبينا أن البطولة ستسهم في تنيمة قدرات اللاعبين خاصة وأن المشاركين فيها يمثلون نخبة اللاعبين في فئتي الشباب الكبار فضلا عن خلق التنافس الشريف بين اللاعبين المشاركين من مختلف المحافظات وتعزيز روح المحبة فيما بينهم.



وأكد العراسي حرص الاتحاد على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في مختلف المحافظات وفقاً للإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف الإرتقاء بلعبة التايكواندو.



وقد وصلت مساء اليوم الفرق المشاركة إلى مكان إقامة البطولة، وتم إجراء عملية الوزن التجريبي والفعلي للاعبين في مختلف الأوزان، بالإضافة إلى عقد الإجتماع الفني بحضور ممثلي الفرق والحكام وسحب قرعة البطولة لتحديد أطراف النزالات في الأدوار التأهيلية لجميع الأوزان .



وستقام منافسات البطولة في أوزان 45، 48، 54 كجم صباح غد السبت، فيما سيخوض اللاعبين منافسات البطولة في أوزان 58، 51، 63 كجم"، يوم الأحد يعقبها حفل الختام وتكريم الابطال بالكؤوس والميداليات الملونة.



يذكر أن الاتحاد العام للتايكواندو أقر إجراء تصفيات إختيار لاعبي المنتخب الوطني على هامش منافسات البطولة لإنتقاء أفضل اللاعبين لتأهيلهم للمشاركة في الإستحقاقات القادمة.

سبـأ [18/أغسطس/2017]سبـأ