محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بجيزان ونجران وعسير نجران - سبأ :

لقي عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم مصرعهم اليوم وجرح آخرين في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم خلال عملية للجيش واللجان الشعبية على موقع الشبكة باتجاه منفذ الخضراء بنجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية إستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين والقيادة بنجران، محققة إصابات مباشرة.



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع الدخان بجيزان، كما دكت واحدات من الجيش واللجان الشعبية تجمعات للعدو السعودي في مواقع الكرس والسودانة ومثعن ومنفذ الطوال، محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات أخرى لمرتزقة العدو السعودي خلف رقابة الهنجر وفي قلل الشيباني، وقيادة آل حماد في عسير مكبدة العدو خسائر بشرية ومادية .

سبـأ [18/أغسطس/2017]سبـأ