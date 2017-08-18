ضبط عدد من المرتزقة بذمار كانوا متجهين للقتال في صفوف العدوان بمأرب ذمار - سبأ :

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة ذمار عدد من المرتزقة كانوا متجهين للقتال في صفوف العدوان بجبهة مأرب.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من تم ضبطهم أغلبهم من محافظة تعز وعائدين من جبهات أخرى شاركوا فيها القتال ضد الجيش واللجان الشعبية.



وأشار المصدر إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات لمعرفة الجهات والشخصيات التي تقف وراءهم لضبطها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.



وأكد المصدر انه سيتم توزيع تسجيل لاعترافات تلك العناصر على وسائل الإعلام.

سبـأ [18/أغسطس/2017]سبـأ