مصرع عشرات المرتزقة بينهم تسعة سودانيين بعمليات نوعية في ميدي لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم بينهم تسعة مرتزقة من الجيش السوداني مساء أمس بعمليات نوعية في ميدي.