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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 07:28:50م
مصرع عشرات المرتزقة بينهم تسعة سودانيين بعمليات نوعية في ميدي
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم بينهم تسعة مرتزقة من الجيش السوداني مساء أمس بعمليات نوعية في ميدي.
مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في عمليتي دهس في أسبانيا
تعرضت اسبانيا لهجوم مزدوج شملت عمليتي دهس مساء امس وفجر اليوم الجمعة واسفرتا عن مقتل 14 شخصاً واصابة اكثر من مائة آخرين في مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثمان غارات على ميدي وحرض
[18/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثمان غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثمان غارات مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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