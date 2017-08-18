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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 07:28:50م
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وكيل أول وزارة الصناعة يطلع على أعمال الصيانة بمصنع الغزل والنسيج
[18/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

اطلع وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، على سير أعمال الصيانة والتجهيز في مختلف أقسام مصنع الغزل والنسيج بصنعاء.

واستمع وكيل أول الوزارة خلال زيارته التفقدية أمس، للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بشرى الشيباني والقائم بأعمال المدير العام للمؤسسة عصام جبر إلى شرح عن سير تنفيذ الصيانة.

وحث خلال لقاءه القائمين على المؤسسة والمصنع على تكثيف الجهود بما من شأنه إنجاز أعمال الصيانة وجعل المصنع في وضع جهوزية للتشغيل عندما يتاح ذلك.

وأكد الوكيل الهاشمي ضرورة مراجعة الاختلالات والتغلب على الصعوبات .. لافتا إلى أن الوزارة لن تألوا جهدا في سبيل دعم ومساندة فريق العمل لإنجاز المهام المناطة به .

حضر اللقاء مدير عام الصناعات الصغيرة يونس السوسوة وكبير أخصائيي الرقابة الصناعية محمد الجنيد.

سبـأ
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