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مقتل أكثر من 100 شخص جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند
[18/أغسطس/2017]
نيودلهي – سبأ :

أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة ان الفيضانات في ولاية بيهار شرق البلاد تسببت في مقتل اكثر من 100 شخص على فيما لا يزال الوضع صعباً .

ونقلت وكالة انباء رويترز عن مسئول هندي قوله "مازال وضع الفيضان صعباً في الولاية نتيجة غمر المياه مناطق جديدة هي بورنيا كاتيهار وموتيهاري ومادهبورا".

واوضح ان منسوب المياه تجاوز جسر ساران وغمرت المياه أكثر من 12 قرية في منطقة جوبالجانجي.

واشار الى ان 43 فريقاً لاستجابة الكوارث يقومون بعمليات إغاثة وإنقاذ في المناطق الغارقة، حيث تقوم مروحيتان بإسقاط عبوات أغذية جافة على ضحايا الفيضان.

وذكرت التقارير ان الامطار الغزيرة في الايام الماضية تسببت في وقوع فيضانات مفاجئة ودمرت مساحات شاسعة من الأراضي شمال وشرق باتنا عاصمة بيهار.

سبـأ
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