عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع عدد ضحايا فيضانات في سيراليون إلى 400 شخص فريتاون – سبأ :



ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في سيراليون إلى أكثر من 400 شخص فيما لا يزال أكثر من 600 آخرين في عداد المفقودين.



وقال الأمين للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحاج اس سي، للصحفيين في جنيف "أحصينا اليوم أكثر من 400 شخص قتلوا".



من جانبها قالت وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إنه تم العثور على 409 جثث بعد الفيضانات والانزلاقات الطينية التي ضربت العاصمة فريتاون يوم الاثنين الماضي.



ويواصل الأفراد عملية البحث في أطنان من الطين والحطام، وسط خطر وقوع المزيد من الانهيارات الطينية.



ويعيق استمرار هطول الأمطار عملية انتشال الجثث التي حذر خبراء من احتمال



تسببها في تلوث موارد المياه وفي انتشار الأوبئة.

سبـأ [18/أغسطس/2017]سبـأ