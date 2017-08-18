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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 06:47:29م
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إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمديريتي عمران وثلا
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إختتام فعاليات المراكز الصيفية بمديريتي عمران وثلا
[18/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
 اختتمت بمديريتي عمران وثلا فعاليات المراكز الصيفية لحفظ القرآن الكريم وعلومه.

وفي الإختتام أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان إلى أهمية المراكز الصيفية وإستغلال أوقات فراغ الطلاب والطالبات بما يفيدهم في حياتهم العلمية والعملية وخاصة تعليم وحفظ كتاب الله تعالى والنهل من علومه.

وقال :" لقد منحنا القرآن الكريم هويتنا الثقافية التي تميزنا بها عن باقي الثقافات والحضارات الإنسانية، وحافظ القرآن على لغتنا يعتبر شيء عظيم بإعتبارها أداتنا في المعرفة والتفكير والإبداع ووسيلتنا في الدفاع عن ديننا الإسلامي دين المحبة والسلام والرحمة ".

وأشار إلى حاجة الأمة لكتاب الله وتدبر أحكامه ومعانيه والسير على منهجه خاصة وأن الأمة تمر بأوضاع صعبة وظروف إستثنائية، ما يستدعي من الجميع العودة إلى كتاب الله والعمل به وتقديم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة دون اللجوء للعنف والتشدد والغلو والتطرف.

عقب ذلك جرى تكريم المبرزين من المعلمين والطلاب بالشهادات التقديرية.
سبأ
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