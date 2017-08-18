الشرطة الإسبانية : هجومي قطالونيا وبرشلونة خطط لهما منذ فترة [18/أغسطس/2017] مدريد – سبأ:

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الهجومين اللذين وقعا في إقليم قطالونيا ومدينة برشلونة امس الخميس وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة جرى التخطيط لهما منذ فترة من قبل أشخاص في بلدة ألكانار.



وقال قائد شرطة الإقليم في مؤتمر صحفي إن ثلاثة من الأشخاص الذين اعتقلوا حتى الآن فيما يتصل بالهجوم مغاربة بينما الرابع إسباني.



واوضح ان المعتقلين ليس لأي منهم سجل في ممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، وتتراوح أعمارهم بين 21 و 34 عاماً.



وذكرت الشرطة أنها لم تتعرف بعد على سائق السيارة الفان الذي دهس الحشود في وسط برشلونة ولاذ بالفرار على قدميه.



فيما اشار قائد الشرطة الى احتمال أن يكون هذا الرجل بين خمسة مشتبه بهم قتلوا بالرصاص في بلدة كامبريلس السياحية في وقت سابق يوم الجمعة لكن لم يتأكد شيء حتى الآن.

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