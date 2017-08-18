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آخر تحديث: الجمعة، 18 - أغسطس - 2017 الساعة 06:08:15م
كسر زحف لمرتزقة العدوان والقاعدة في قيفة بالبيضاء
تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف مرتزقة العدوان وعناصر ما يسمى تنظيم القاعدة، في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء.
مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين في عمليتي دهس في أسبانيا
تعرضت اسبانيا لهجوم مزدوج شملت عمليتي دهس مساء امس وفجر اليوم الجمعة واسفرتا عن مقتل 14 شخصاً واصابة اكثر من مائة آخرين في مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.
ارتفاع الذهب لليوم الثالث على التوالي
نسجل سعر الذهب ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة وسط أداء ضعيف للأسهم الآسيوية مع انجذاب بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.
ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة
توج نادي ريال مدريد بكأس السوبر الاسباني للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن جدد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين في إستاد سانتياغو برنابيو.
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  اقتصاد
تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات
[18/أغسطس/2017] نيويورك – سبأ:
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتجعا طفيفا في مستهل تعاملاتها اليوم الجمعة، بعد يوم من تكبد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية في نحو ثلاثة أشهر.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 12.56 نقطة أو 0.06 بالمائة إلى 21738.17 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.29 نقطة أو 0.09 بالمائة إلى 2427.72 نقطة.

وتراجع  المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب علية اسهم التكنولوجيا  0.12 نقطة ليصل إلى 6221.79 نقطة.
سبأ
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