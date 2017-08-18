تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات [18/أغسطس/2017] نيويورك – سبأ:

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتجعا طفيفا في مستهل تعاملاتها اليوم الجمعة، بعد يوم من تكبد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية في نحو ثلاثة أشهر.



وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 12.56 نقطة أو 0.06 بالمائة إلى 21738.17 نقطة.



وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.29 نقطة أو 0.09 بالمائة إلى 2427.72 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب علية اسهم التكنولوجيا 0.12 نقطة ليصل إلى 6221.79 نقطة.

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