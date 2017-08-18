تعرض أشخاص للطعن في مدينة توركو جنوب غرب فنلندا [18/أغسطس/2017] هلسنكي – سبأ:

أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم الجمعة عن تعرض عدة اشخاص لعملية طعن من قبل شخص في مدينة توركو .. مشيرة إلى اعتقال المشتبه به.



وذكرت وسائل إعلام فنلندية أنه شوهد شخص واحد على الأقل ملقى على الأرض بعد سماع طلقات نارية وسط مدينة توركو جنوب غرب فنلندا .



واوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به وأصابته في ساقه واحتجزته.



كما اشارت الى أن الشرطة طلبت من المدنيين تجنب منطقة الحادث، فيما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.



ويأتي الحادث في في الوقت الذي ما تزال اسبانيا تعيش وقع الصدمة اثر مقتل 14 شخصاً واصابة مائة اخرين في عمليتي دهس تعرضت لهما مدينة برشلونة واقليم كتالونيا.

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