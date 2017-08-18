وقفة احتجاجية بمديرية جبل المحويت تندد بالعدوان والحصار [18/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

نظمت بمديرية جبل المحويت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار.



وفي الوقفة التي شارك فيها السلطة المحلية بالمديرية، استنكر المشاركين جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن ما يتعرض له اليمن من جرائم حرب وحصار يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.



وأشار البيان إلى أهمية استشعار كافة القوى الوطنية لمسئولياتها في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وآمنة واستقراره.



وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العدوان السعودي.. محملا مجلس الأمن والأمم المتحدة مسئولية ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وتدمير لكل مقدراته.

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