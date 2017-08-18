إستفادة أكثر من 14 ألف مواطنا من خدمات مستشفى سيان بسنحان [18/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى سيان بمديرية سنحان وبني بهلول في صنعاء 14 ألفأ و329 مستفيدا خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الصحة بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خمسة آلاف و240 إستفادوا من خدمات العيادات الخارجية وأربعة آلاف و 13 مستفيدا من الطوارئ و 132 من قسم الولادة وألفين و108 من الأقسام التشخيصية وألفين و839 مستفيدا من الرعاية الصحية الأولية.



وأشاد مدير المستشفى الدكتور محمد السراجي بجهود العاملين في تقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد.. مثمنا دور قيادة مكتب الصحة بالمحافظة والمديرية في دعم المستشفى وتذليل الصعوبات.

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