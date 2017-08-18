أبناء خميس المعازيب بمديرية ثلاء يؤكدون استمرار النفير ودعم الجبهات [18/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

أكد أبناء عزلة خميس المعازيب بمديرية ثلاء محافظة عمران، استمرار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



كما أكدوا في وقفة قبلية ضمن حملة ثبات وانتصار وتواصلا للتعبئة العامة، الاستعداد لرفد جبهات الشرف والبطولة بالمزيد من المال والرجال لإفشال مخططات العدوان.



وأشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بمواقف وتضحيات أبناء ثلاء في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى الغزو والعمالة.



وأكد بيان صادر عن الوقفة على أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لإفشال مؤامرات ودعم الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات.



واستنكر البيان ما يرتكبه تحالف العدوان ومرتزقته من جرائم بحق الشعب اليمني وآخرها استهداف أسرة في منطقة محضة بمحافظة صعدة ودفن الأسير عبد القوي الجبري .. مؤكدا أن تلك الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا إصرارا على مواجهة العدوان.



وندد بالمواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية واستمرار صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



حضر الوقفة أمين عام المجلس المحلي بمديرية ثلاء عادل عبدالله النجار.

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