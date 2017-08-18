محافظ عمران يزور أسرة الشهيد عبد القدوس عصيم بمديرية ثلاء [18/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

زار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم أسرة الشهيد عبد القدوس فيصل عصيم بمنطقة العين مديرية ثلاء والذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع الوطن.



وأشاد المحافظ جغمان بشجاعة الشهيد عصيم في مواجهة العدوان والتصدي لقوى الغزو والإحتلال .. مشيرا إلى أن زيارته لأسرة الشهيد عصيم الذي قدم نفسه فداء للوطن ومواجهة المعتدين، يعد أقل واجب يمكن تقديمه لهم .



فيما عبر والد الشهيد الشيخ فيصل عصيم عن إمتنانه لزيارة قيادة المحافظة.



وأكد أن دم الشهيد وكذا الشهداء لن تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة المعتدين ومرتزقتهم والإستعداد لرفد الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

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