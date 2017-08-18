قوات الاحتلال تقمع مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة [18/أغسطس/2017] الضفة الغربية – سبأ:

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاماً.



وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمعها المسيرة دون وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.



واضاف ان جنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين واعتلوا أسطحها واستخدموها كثكنات عسكرية، إلى جانب نصب عدد من الكمائن في المنازل المهجورة لاعتقال المتظاهرين.

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