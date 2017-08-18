رئيس الصليب الأحمر الكوري الجنوبي يدعو كوريا الشمالية للرد على عرض الحوار الانساني [18/أغسطس/2017] سول – سبأ:

جدد رئيس جمعية الصليب الأحمر المنتخب حديثاً في كوريا الجنوبية بارك كيونج- سيو اليوم الجمعة دعوته لكوريا الشمالية للرد على العرض الذي كانت سول قد طرحته مسبقاً لإجراء حوار عن الشئون الإنسانية بين البلدين.



وقال سيو في خطاب له إنه يأمل بصدق في إجراء محادثات سريعاً مع الصليب الأحمر في كوريا الشمالية.



وتعمل الجمعيتان في الكوريتين كقناة للحوار حول الشئون الإنسانية ومنها لم شمل العائلات التي فصلتها الحرب الكورية 50-1953م.



وقال رئيس جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية إن الجمعيتين بالكوريتين تبادلتا الخبرات بشأن إجراء محادثات بين الجانبين وبناء الثقة بروح إنسانية.



وأضاف أن فتح فصل جديد من التعايش السلمي بدون أي تهديد بالحرب عبر استئناف الحوار سيكون مهمة تاريخية للجمعيتين.

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