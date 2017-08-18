استقرار النفط مع مؤشرات على شح المعروض [18/أغسطس/2017] سنغافورة – سبأ:

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر اليوم الجمعة مع تراجع أسواق الاسهم ومؤشرات على انخفاض تدريجي لإمدادات الخام.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسعة سنتات عن الإغلاق السابق لتسجل 51.12 دولار للبرميل وفي الساعة 07.11 بتوقيت جرينتش لكنها ما زالت باتجاه تراجع أسبوعي بنحو اثنين بالمائة.



وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 47.17 دولار للبرميل لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز الثلاثة بالمائة.



وتعاني أسعار النفط تحت وطأة تراجع أسواق المال عموما بما فيها أسواق الأسهم الأمريكية والآسيوية وهو ما يوازن أثر مؤشرات على شح المعروض بأسواق الخام.

سبأ